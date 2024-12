Simone, ex di Yulia del Grande Fratello: "Voglio giustizia, mi ha sfregiato"

Simone, ex di Yulia del Grande Fratello: "Voglio giustizia, mi ha sfregiato"

Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi del Grande Fratello, chiede giustizia per quanto accaduto a poche ore dall’inizio del reality e quindi dall’ingresso in casa della ragazza. Cosa è successo?

Simone, ex di Yulia del Grande Fratello, chiede giustizia

“Prima di entrare nella casa, mi ha sfregiato il viso con un bicchiere, voglio giustizia”, sono parole molto forti quelle di Simone Costa, in riferimento alla sua ex fidanzata Yulia Bruschi.

Al momento la ragazza è una concorrente del Grande Fratello, impegnata in una liason son il gieffino Giglio, ma prima di entrare, si sarebbe resa protagonista di questo spiacevole episodio e a conferma, c’è una denuncia depositata da Simone contro di lei.

L’imprenditore ha raccontato tutto a Fanpage.it, mostrando ai giornalisti la denuncia datata al 12 settembre scorso. I due sono stati insieme molto di più di pochi mesi, come afferma Yulia, ma l’interesse ora non è questo, bensì avere giustizia.

Come raccontato da Simone, l’11 settembre, giorno del compleanno di lei, c’è stata una festa nel suo ristorante. Dopo momenti di allegria, sarebbe diventata nervosa pensando all’imminente entrata nel reality e così Simone l’avrebbe rassicurata ma con il risultato di farla agitare ancor di più.

L’aggressione di Yulia verso Simone e lo sfogo di lui

Dopo l’episodio, Simone l’avrebbe inseguita e lei ancora più aggressiva, avrebbe inveito contro la sua famiglia. A quel punto lui l’avrebbe spinta e Yulia in un momento di distrazione di Simone, gli avrebbe lanciato un bicchiere tagliandogli lo zigomo.

“Per poco non sono rimasto cieco. Se fossi stato io a farlo a lei, ora sarei in carcere”. L’imprenditore è stato portato in ospedale e medicato, dopodiché è arrivata la denuncia.

Simone ora è incredulo, anche perché Yulia gli ha chiesto più volte scusa e gli ha detto che era l’uomo della sua vita. Sappiamo tutti invece che ora i suoi occhi e il suo cuore sono per Giglio ma Simone è arrabbiato e non vuole che la cosa finisca nel dimenticatoio.