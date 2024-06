Un incidente è avvenuto questa notte, precisamente intorno alle 3, a Siracusa. Stando alle prime informazioni, la vittima è un uomo di 48 anni che stava guidando uno scooter e, per motivi ancora da accertare, sarebbe caduto, perdendo la vita. A quanto pare non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, ma gli inquirenti al momento non scartano nessuna ipotesi.

Uomo muore a Siracusa per un incidente

L’incidente è avvenuto sulla strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino e, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima, un 48enne residente a Pachino, sarebbe caduta mentre stava percorrendo la strada su uno scooter. A quanto pare si tratterebbe di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, ma per non lasciare nulla al caso gli inquirenti hanno dato il via a degli accertamenti per averne la conferma.

Sono stati infatti compiuti tutti i rilievi del caso sulla porzione di strada dove è stato ritrovato il 48enne per verificare la presenza di frenate appartenenti ad altri veicoli. Inoltre, la Procura di Siracusa ha anche aperto un’inchiesta per omicidio stradale, mentre lo scooter è stato posto sotto sequestro. Al momento non ci sono altre informazioni in merito all’incidente e toccherà aspettare per scoprire qualcosa in più in merito.