La situazione attuale ad Aleppo

La guerra in Siria ha ripreso vigore, e con essa la sofferenza dei civili, intrappolati in una spirale di violenza e incertezze. Ad Aleppo, la situazione è diventata insostenibile, con gli scontri che si intensificano e le vie di fuga bloccate. Nonostante gli sforzi umanitari da parte di vari Paesi, tra cui l’Italia, la popolazione locale si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti. Le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, evidenziano la preoccupazione del governo italiano per i circa 120 connazionali e italo-siriani presenti nella città, mentre si cerca di organizzare convogli per evacuare i civili in sicurezza.

Le testimonianze dei civili

Davide Chiarot, operatore della Caritas Italiana, ha condiviso la sua esperienza vivendo ad Aleppo. Le sue parole dipingono un quadro drammatico: “La preoccupazione maggiore delle persone è quella di fare scorte, non si sa bene cosa può succedere e la gente cerca di prepararsi portando a casa quello che può”. La vita quotidiana è segnata da un costante stato di allerta, con i servizi essenziali che, sebbene funzionanti, non possono garantire la sicurezza. Le strade per Damasco, normalmente accessibili, sono ora chiuse o estremamente pericolose, costringendo i civili a rimanere intrappolati.

Le sfide degli aiuti umanitari

Nonostante gli sforzi delle autorità e delle organizzazioni umanitarie, la situazione rimane critica. Le lunghe file di veicoli in attesa di attraversare i punti di controllo evidenziano la difficoltà di evacuare i civili. “Normalmente da Aleppo per raggiungere Damasco ci vogliono 6 ore, in questo momento si può arrivare a impiegarne anche 24”, ha dichiarato Chiarot. La comunità internazionale è in allerta, temendo un collasso migratorio simile a quello del 2015, quando milioni di rifugiati siriani cercarono sicurezza all’estero. La speranza è che gli sforzi diplomatici possano portare a una soluzione pacifica e a una rapida evacuazione dei civili, prima che la situazione degeneri ulteriormente.