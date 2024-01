I sistemi VPN sono un insieme di reti private usate per tutelare la propria identità online. In questo articolo, illustriamo dettagliatamente cosa sono e come possono aiutarci a garantire la protezione e gestione della sicurezza online.

Oggi internet e il mondo online sono una costante presente in ogni istante delle nostre giornate. Per questo è sempre importante parlare di sicurezza sulla rete e di quanto sia fondamentale per non incorrere in spiacevoli situazioni. In questo contesto giocano un ruolo cruciale i sistemi VPN, acronimo per Virtual Private Network. Vediamo di cosa si tratta e dove è possibile riscontrarli.

VPN, cosa sono e a cosa servono

Una VPN è una rete privata che da anni viene usata per tutelare la propria identità online. Si tratta di una sorta di canale virtuale all’interno del quale più dispositivi possono comunicare tra loro avendo sempre la certezza di mantenere privacy, anonimato e sicurezza da possibili minacce.

In sostanza, navigare con una VPN permette di nascondere il proprio indirizzo IP evitando a terzi di tracciare, per esempio, la cronologia di navigazione o la posizione in cui ci si trova. Questo è fondamentale per proteggere la propria privacy che proprio grazie alla VPN può dirsi al sicuro.

Una VPN per garantire la privacy e la sicurezza online

Uno dei primi modi con i quali una VPN protegge la privacy degli utenti è la crittografia. Come accennato, il sistema impedisce l’accesso alle informazioni sensibili sull’utente in questione, evitando che quest’ultimo venga monitorato da siti malevoli o da hacker. In questo caso, quindi, privacy fa il paio con sicurezza. Questo sistema non solo agisce sulle connessioni private, ma anche su quelle Wi-Fi. Infatti, può anche succedere che a essere presa di mira sia un’intera rete Wi-Fi pubblica che, senza una VPN attiva, potrebbe cadere in cattive mani, e con lei anche i dati degli utenti.

Le VPN, proprio per la loro importanza in fatto di protezione dati e informazioni sensibili, sono molto utilizzate anche in ambito aziendale dove il rischio di essere presi di mira da attacchi di phishing, per esempio, è più elevato. Usando questi sistemi virtuali, invece, un qualsiasi utente può navigare in tutta tranquillità e scambiare anche informazioni di una certa importanza con colleghi o dipendenti.

Restrizioni e VPN

Una delle realtà in cui i sistemi VPN sono fondamentali è quella dell’intrattenimento online. Tra i motivi per cui questo tipo di connessione è molto utilizzata troviamo quello dei geo-blocchi. Capita spesso, infatti, che alcuni contenuti siano disponibili solo in un determinato Paese e che quindi non siano accessibili a tutti. In questo caso potrebbe essere d’aiuto una VPN che si connetta a un server di quel preciso Paese. Questo meccanismo avviene spesso anche quando si accede ai casino non AAMS / ADM per giocare online, accedendo così a contenuti altrimenti bloccati o limitati, oppure per le TV pay-per-view.

Inoltre, le VPN rappresentano anche quei sistemi che permettono di effettuare transazioni online in maniera del tutto sicura sulle piattaforme di streaming, proteggendo ogni forma di pagamento digitale e tutelando i dati sensibili di ogni utente, come informazioni personali e dati bancari. In questo modo si può anche stare certi di non imbattersi mai in attacchi informatici e malware altamente pericolosi per la propria privacy e sicurezza.

Chi può usare le VPN

L’uso di una rete virtuale privata è praticamente alla portata di tutti. Da una parte, un privato potrebbe scegliere di utilizzarla, come abbiamo visto, per mantenere l’anonimato durante le navigazioni in internet, per avere una maggiore privacy, per accedere a contenuti bloccati o censurati ovunque si trovi o per giocare online in sicurezza.

D’altro canto, anche le aziende possono trarne vantaggio, visto che questo tipo di connessione garantisce la presenza di una rete sicura con la quale scambiare informazioni e comunicazioni importanti.

Data l’importanza della sua funzione, scegliere un buon servizio di VPN è fondamentale per la propria sicurezza in rete. Oltre alla capacità di garantire l’anonimato e la sicurezza dei propri dati, un provider del genere deve anche garantire una buona velocità di connessione. Per questo è sempre bene informarsi e documentarsi al meglio sul servizio che si vuole utilizzare prima di decidere.