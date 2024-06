Nel primo discorso pubblico dopo essere stato gravemente ferito in un attentato tre settimane fa, il leader slovacco Robert Fico ha dichiarato di non provare “alcun odio” nei confronti del suo aggressore.

Slovacchia, l’annuncio del premier Fico

Il Primo Ministro è stato colpito all’addome il 15 maggio, mentre si trovava nella città di Handlova. In un discorso preregistrato pubblicato mercoledì sulla sua pagina Facebook, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, Fico ha spiegato che l’attentato gli ha causato gravi lesioni e che “sarà un piccolo miracolo se tornerò al lavoro tra diverse settimane“. L’aggressore, un uomo di 71 anni, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio premeditato.

Il messaggio al suo attentatore

Il premier è stato dimesso dall’ospedale della città di Banska Bystrica la scorsa settimana e portato a Bratislava. Nel videomessaggio ha promesso di impegnarsi a recuperare quanto prima, per cercare di tornare al lavoro verso la fine di giugno o l’inizio di luglio. “Lo perdono” ha quindi confessato, riferendosi all’uomo che gli ha sparato e aggiungendo di non avere in programma alcuna azione legale contro di lui.

L’attacco alle opposizioni

Sebbene abbia deciso di non procedere contro il suo attentatore, ha colto l’occasione per attaccare l’opposizione affermando che ciò che gli è successo “è evidente che era solo un messaggero del male e dell’odio politico“. Ha quindi ribadito che le sue opinioni sulla guerra della Russia contro l’Ucraina e su altre questioni che differiscono nettamente dal mainstream europeo lo hanno reso una vittima.