Soleil Sorge: commette un passo falso su Instagram, svelando qualcosa che avrebbe preferito mantenere nascosto.

Contrariamente al suo solito comportamento impeccabile sui social, l’influencer Soleil Sorge ha recentemente commesso un piccolo errore. Durante una sessione di Q&A con i suoi follower, Sorge, che in precedenza non aveva mai destato polemiche con le sue interazioni online, ha risposto a una domanda posta da un utente con il suo stesso nickname. La domanda riguardava un paio di occhiali donati da un brand alla Sorge in occasione del suo arrivo a Venezia. Poco dopo, la famosa personalità dei social media ha ringraziato i suoi follower per l’interesse mostrato e ha condiviso una storia Instagram con un’infarinatura di tutte le domande ricevute. Nonostante la gaffe commessa da Soleil Sorge, i suoi fan non hanno esitato a difenderla. Molti di essi hanno sottolineato che rispondere a domande autoimposte è una pratica comune tra gli influencer. Hanno anche lodato la sua intelligenza, suggerendo che Sorge avrebbe potuto farlo intenzionalmente per attirare i follower a verificare l’autenticità della gaffe sul suo profilo. Alcuni fan hanno dichiarato:”Chissà, potrebbe essere stata la marca stessa a sollecitare questo tipo di saga nelle Storie”. “È un accordo sponsorizzato con un brand, è literalmente retribuita per rispondere a se stessa”. Non si sono preoccupati di coloro che hanno preso questa non-eventualità come un’opportunità per insultarla, indicando che tutti i follower dovrebbero capire come funzionano questi processi.