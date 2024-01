Soluzioni d'arredo LAGO: eleganza e stile Made in Italy

In questo articolo, esploriamo il mondo delle soluzioni d'arredo LAGO che si contraddistinguono per la loro eleganza, modernità e l'inimitabile stile Made in Italy.

LAGO, azienda italiana fondata nel 1976 da Giuseppe Lago, produce eleganti soluzioni d’arredo, esclusivamente “Made in Italy”. A far parte della collezione di design del brand troviamo un’ampia selezione di mobili, caratterizzati da uno speciale design modulare, e accuratamente progettati per adattarsi ad abitazioni e spazi destinati alla collettività, quali negozi e alberghi. Concependo il design come un potente strumento di trasformazione sociale, l’azienda dà forma a scenari che puntano a migliorare la qualità delle vite. Una strategia efficace, che alimenta cultura ed empatia tra gli spazi interni e le persone che, ogni giorno, li vivono.

La visione innovativa su cui si fonda LAGO ha origini già alla fine del XIX secolo, sostenuta da una lunga tradizione artigianale che ha, da sempre, definito la storia della famiglia. Nel 2006, giunta alla quarta generazione, l’azienda si apre al mercato internazionale. Oltre ad offrire al pubblico il proprio design innovativo, ha implementato una strategia di comunicazione non convenzionale, con un forte accento sull’ambito digitale. A guidare l’azienda in questa fase è Daniele Lago, giovane imprenditore che pone la cultura al centro della sua visione strategica per lo sviluppo.

Attualmente, LAGO può contare su un team di manager competenti e oltre 200 collaboratori. È presente in più di 20 Paesi, su scala globale, con un network composto da più di 400 negozi selezionati. La fase di espansione dell’azienda è tutt’ora in atto e continua a progredire dinamicamente.

Dalle camere da letto al soggiorno moderno, gli arredi sono progettati per integrarsi armoniosamente in ogni area dell’abitazione, ma anche a contesti pubblici e privati, quali ristoranti, uffici, negozi e alberghi. Concepiti per durare a lungo negli anni, i prodotti LAGO sono caratterizzati da linee essenziali e da un design senza tempo.

Tutte le opzioni proposte, del resto, sono il risultato di ricerche e studi accurati, volti a realizzare prodotti durevoli e di alta qualità. Al lavoro delle macchine si unisce il prezioso contributo umano, che fonde l’affidabilità dei processi industriali con l’attenzione e la dedizione proprie dell’artigianato.

Gli arredi, inoltre, sono versatili e modulari, concepiti per assicurare un’elevata flessibilità e personalizzazione nell’organizzazione degli spazi. L’individuo è posto al centro di ogni progetto, con l’obiettivo di elevare la qualità della vita e dell’ambiente lavorativo.

I valori su cui si fonda LAGO sono molteplici. Tra questi, emerge una visione allargata del design, visto come un efficace mezzo di trasformazione sociale: una disciplina che va oltre la semplice creazione di prodotti, ma che genera anche senso. La sostenibilità rappresenta un altro punto cardine della filosofia aziendale, che si traduce in un impegno costante nell’utilizzo di materiali eco-compatibili, in ogni fase dell’iter produttivo.

Infatti, durante il processo realizzativo, vengono selezionate esclusivamente materie prime che si contraddistinguono per elevatissimi standard di qualità. Tale attenzione si riflette anche all’interno della LAGO Fabbrica, uno spazio concepito secondo i principi della bioarchitettura, dove prendono forma i prodotti dell’azienda.

Avvalendosi di una community in continua espansione, che oggi comprende oltre 25 milioni di persone, LAGO si impegna anche nel potenziamento del proprio ecosistema digitale. Nel 2023 è stato introdotto il nuovo sito web, con lo scopo di fornire un’esperienza di navigazione più inclusiva e su misura per ciascun utente: utilizzando sistemi serverless, la nuova piattaforma LAGO ha permesso di ridurre i consumi di banda, i costi fino al 70% e le emissioni di CO2 nell’ambiente fino a un 40%, supportando così un percorso più green e sostenibile anche nei punti digitali.

Ciò rappresenta un importante passo in un cammino segnato da significative “imprese digitali”, tra cui spiccano la consulenza d’arredo personalizzata e il configuratore online.