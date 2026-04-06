Sondaggi Perù: Keiko Fujimori in testa, corsa serrata per il secondo posto

A pochi giorni dal voto principale in Perù, i sondaggi mostrano un quadro frammentato e dinamico: Keiko Fujimori risulta in testa secondo le rilevazioni più recenti, ma la vera posta in gioco è la contesa per il secondo posto che vale l’accesso al ballottaggio del 7 giugno. Il sondaggio pubblicato da Datum su El Comercio indica un avanzamento della leader di Fuerza Popular con il 14,5% delle intenzioni di voto, una crescita rispetto alle misurazioni precedenti. Dietro di lei la situazione è molto più compressa: Carlos Álvarez è segnato al 10,9% mentre Rafael López Aliaga scende al 9,9%, confermando un testa a testa per la seconda posizione.

Altri istituti rilevano risultati simili ma con piccole differenze: Ipsos Perú pone Fujimori al 13% e il sondaggio di Cpi la colloca all’11,8%. Secondo Datum la quota degli indecisi è calata fino al 16,8%, tuttavia il numero resta significativo in una competizione con oltre 35 candidati e alte soglie di volatilità elettorale. Al momento non emerge alcun nome in grado di superare il 50% al primo turno, rendendo plausibile l’ipotesi di un ballottaggio.

Chi domina la classifica e chi lotta per entrare al secondo turno

Il quadro delle intenzioni di voto mette in evidenza una leadership relativa: Keiko Fujimori appare come il primo punto di riferimento, ma con percentuali ancora contenute che non garantiscono un vantaggio netto. Immediatamente alle sue spalle si colloca Carlos Álvarez, ex comico passato alla politica che si definisce pragmatico, e che ha guadagnato terreno nelle ultime rilevazioni. Di contro, Rafael López Aliaga mostra una flessione, mentre altri candidati come Jorge Nieto (6%), Ricardo Belmont (5,5%) e Roberto Sánchez (4,9%) presidiano quote minori ma non trascurabili. Anche la discesa di Alfonso López Chau al 4,7% contribuisce a rendere il panorama altamente competitivo.

Il profilo dei principali sfidanti

Capire le dinamiche interne ai gruppi di elettori richiede conoscere i profili dei candidati: Keiko Fujimori mantiene una base consolidata nelle sue aree di influenza, mentre Carlos Álvarez punta sul messaggio pragmatico per attrarre elettori moderati e indecisi. Rafael López Aliaga, con una strategia più conservatrice e polarizzante, sembra aver perso slancio nelle ultime settimane. I candidati con percentuali intorno al 5-6% possono svolgere un ruolo determinante se riusciranno a convogliare i loro consensi verso uno dei leader o a mobilitare elettori che finora non avevano deciso, evidenziando il peso delle alleanze e delle campagne dell’ultima ora.

Come leggere le differenze tra i sondaggi

Le variazioni tra le rilevazioni di Datum, Ipsos Perú e Cpi sono dovute a metodologie, campioni e finestre temporali differenti: un confronto attento mostra scarti limitati ma rilevanti in un contesto così frammentato. La presenza di un’ampia percentuale di indecisi e la molteplicità di candidati aumentano l’incertezza delle proiezioni. In assenza di una chiara maggioranza assoluta, anche piccoli spostamenti di consenso o un’alta affluenza in certe aree possono ribaltare il risultato. Gli istituti di sondaggio misurano tendenze, non certezze, e la lettura dei numeri richiede cautela: la distanza tra primo e secondo non è al momento tale da escludere sorprese.

Fattori che possono alterare il risultato nell’ultima settimana

Nell’ultima settimana di campagna diversi elementi possono incidere: endorsement di figure influenti, messaggi mirati sui media, eventi imprevisti o un’affluenza superiore alla media in specifiche regioni. L’effetto combinato di spostamenti di voti dai candidati minori ai leader e la mobilitazione degli indecisi sono variabili decisive. Inoltre, la strategia comunicativa di ciascun candidato nelle battute finali può accentuare paure o speranze dell’elettorato, trasformando il profilo della competizione e determinando chi accederà al ballottaggio del 7 giugno.

Conseguenze possibili e scenari dopo il voto

Con nessun candidato sopra il 50% nel primo turno, lo scenario più probabile è quello di un secondo turno in cui la lotta per il secondo posto diventerà cruciale. In questo scenario gli accordi tattici e le reti di consenso diventeranno determinanti: i voti di chi resta fuori dal ballottaggio potrebbero decidere il vincitore finale. La frammentazione iniziale apre la strada a coalescenze di breve periodo e a strategie mirate per aggregare consensi. Rimane fondamentale monitorare gli sviluppi fino all’apertura delle urne e le eventuali reazioni dei leader esclusi dal confronto diretto.