Le polemiche attorno a Sonia Bruganelli

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle continua a sollevare un acceso dibattito. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata al centro di numerose critiche, in particolare per il suo atteggiamento durante le esibizioni. Le tensioni sono aumentate, soprattutto nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che ha spesso espresso giudizi severi sulla concorrente. Questo clima di polemica ha portato a scontri verbali che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media.

Il sostegno di Rita Dalla Chiesa

In questo contesto, Sonia Bruganelli può contare su un’importante alleata: Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum e attuale deputata di Forza Italia ha deciso di prendere posizione a favore della produttrice, rilasciando dichiarazioni forti contro la giuria del programma. Dalla Chiesa ha sottolineato che nessuno dovrebbe intromettersi nella vita privata di Bruganelli, specialmente quando si tratta della sua famiglia. Questo intervento ha suscitato un certo scalpore, evidenziando la solidarietà tra donne in un ambiente spesso critico e competitivo.

Un gesto d’amore per il figlio

La polemica ha avuto inizio quando Sonia ha condiviso un toccante scatto su Instagram con suo figlio Davide. Durante una delle puntate di Ballando con le Stelle, i concorrenti hanno avuto l’opportunità di dedicare una performance a una persona cara. Sonia ha scelto di danzare per il figlio, che sta affrontando un momento difficile. Questo gesto ha colpito non solo Davide, che ha apprezzato profondamente l’iniziativa, ma anche il pubblico, che ha visto in questo atto un segno di amore e sostegno familiare.

Le reazioni sui social

Il post di Davide, accompagnato dalla commovente canzone “Supereroi” di Mr. Rain, ha ricevuto numerosi