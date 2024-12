La separazione fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha fatto molto scalpore ma i due diretti interessati non si sono mai dati battagli, a dispetto delle malelingue. In una recente intervista, Sonia ha parlato di come è ora la sua vita lontano da quello che per oltre 20 anni è stato suo marito.

Il racconto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati sposati per molti anni e hanno costruito una bellissima famiglia, anche allargata se pensiamo ai figli del primo matrimonio di lui.

I rapporti sono sempre stati buoni fra tutti i membri e in realtà lo sono tutt’ora. A differenza di tante coppie che si dividono e si fanno la guerra, loro sono molto rispettosi l’un l’altra e l’hanno dimostrato varie volte.

Anche adesso, Sonia è tornata a parlare di questa vicenda, anzi si è focalizzata sul “dopo”.

Adesso sta costruendo una nuova vita ma il legame con l’ex è comunque forte, infatti abitano sullo stesso pianerottolo.

“Silvia e Davide vivono con il papà mentre Adele vive qui con me” ha detto in riferimento ai tre figli. Poi continua: “Sono grandi, hanno le loro vite. Ma le abitudini restano: pranzi e cene si svolgono nella casa di famiglia, mentre qui vivo la mia intimità”.

La relazione con Angelo Madonia

A settembre, Sonia è stata paparazzata durante un bacio appassionato al nuovo compagno, il ballerino Angelo Madonia, con cui però ancora non convive (addirittura si parla già di crisi).

Ha rivelato ai giornalisti che nella sua nuova abitazione, Paolo non va mai: “Sarà venuto qui un paio di volte. Vite adiacenti non significa mancanza di rispetto. E poi il confronto con lui è continuo. Credo che non conviverò mai più. La casa sono i figli, il resto aspetta fuori” ha detto.