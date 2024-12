Dopo giorni di caos a Ballando con le Stelle per Madonia e Bruganelli, una nuova indiscrezione parla di una presunta rottura tra l’ex di Paolo Bonolis e l’ex ballerino del famoso programma Rai. Cosa è successo davvero tra i due?

Madonia e Bruganelli si sono detti addio?

Il settimanale Oggi ha paparazzato Sonia Bruganelli in compagnia di Paolo Bonolis a Roma. Nonostante la separazione, i due sono rimasti molto legati, vivendo in appartamenti separati ma adiacenti, divisi solo da una porta. Non è la prima volta che vengono fotografati insieme dopo la notizia della rottura: quest’estate, infatti, sono andati in vacanza insieme.

“Si dice che potrebbero riavvicinarsi e tornare insieme, anche perché Paolo sarebbe ancora innamorato”, scrive il settimanale.

Bruganelli, ospite dell’ultima puntata di Belve, tra le molte altre cose, sul suo nuovo rapporto aveva dichiarato:

“Con Angelo Madonia abbiamo deciso di non fare lo stesso errore fatto con Paolo e quindi di proteggere di più il rapporto“.

Madonia e Bruganelli si sono detti addio? Le foto con il ballerino

A smentire i dubbi arriva un indizio decisivo dalla diretta interessata. Sabato 7 dicembre, infatti, Sonia Bruganelli si trovava a Roma e, tra le immagini che raccontavano il suo sabato sulle storie di Instagram, ha condiviso una foto di una cena in un ristorante, taggando Angelo Madonia, che ha prontamente ripubblicato lo scatto sui suoi social. Nonostante le voci di crisi, lontano dai riflettori i due continuano a trascorrere momenti insieme e non sembrano emergere indizi di rottura.