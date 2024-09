Sonia Bruganelli ha condiviso un'immagine affascinante prima di Ballando con le stelle, domandandosi: "È possibile scattare una foto del genere a 50 anni?"

Sonia Bruganelli si sta preparando per il suo debutto nel programma Ballando con le Stelle, previsto per il 28 settembre. Tra un allenamento e l'altro, l'autrice televisiva non perde occasione per condividere sul suo account Instagram selfie e momenti di vita quotidiana. Di recente, in una delle sue...

Sonia Bruganelli si sta preparando per il suo debutto nel programma Ballando con le Stelle, previsto per il 28 settembre. Tra un allenamento e l’altro, l’autrice televisiva non perde occasione per condividere sul suo account Instagram selfie e momenti di vita quotidiana. Di recente, in una delle sue ultime Storie, Bruganelli ha mostrato uno scatto in cui appare in un vestito nero monospalla con un profondo spacco, chiedendo ai suoi follower, in tono scherzoso, se fosse appropriato per una donna di 50 anni.

A corredo della fotografia, l’autrice ha scelto il brano “Parole parole” di Mina. La sua autoironia non fa che accrescere l’attesa dei fan di vedere Sonia Bruganelli cimentarsi nelle danze del popolare show di Milly Carlucci.

Nonostante la tensione per l’imminente esordio, la relazione tra Sonia e il suo partner Angelo Madonia sembra essere più solida che mai. Le scintille tra i due non sono solo deducibili dalle fotografie paparazzi, ma anche dai commenti affettuosi che si scambiano sui social network.