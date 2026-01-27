Durante l’ultima puntata di “Ore 14″ c’è stato un episodio davvero inatteso, tanto che Milo Infatti ha dovuto interrompere la diretta. Ecco cosa è successo.

Ore 14, intrusione in diretta: ecco cosa è successo

A “Ore 14″, il programma in onda su Rai 2 e condotto da Milo Infante, si stava parlando di uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi tempi, ovvero l’omicidio di Pierina Paganelli.

Durante un collegamento esterno con una giornalista, che stava appunto parlando del caso, a un certo punto c’è stato un episodio in atteso, ovvero la comparsa di un uomo senza preavviso, con la giornalista che ha tentato come poteva di gestire la situazione: “Abbiamo… niente…. scusi ma siano in diretta. Possiamo spostarlo?” Dallo studio Milo Infante ha cercato di capire cosa stesse accadendo, con la giornalista: “Niente, niente, c’è un disturbatore che se ne è praticamente andato.”

Ore 14, caos in diretta: “Sono intervenute le forze dell’ordine”

Dallo studio di “Ore 14“, Milo Infante ha però deciso di non lasciar correre l’episodio, chiedendo dunque alla regia di allargare l’inquadratura per far vedere cosa stava accadendo: “allarghiamo l’inquadratura. Capiamo di cosa si tratta. Ringraziamo la Guardia di Finanza che è intervenuta prontamente per identificare questo disturbatore. Così capiremo cosa vuole.” L’uomo in questione in tanto intanto continuava a urlare, con Infante che ha chiesto alla giornalista cosa volesse: “criticava l’informazione, criticava i media.” Alla fine Milo Infante ha prima sottolineato il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, poi ha lodato la giornalista per come ha gestito la situazione: “devo dire encomiabile il comportamento della nostra inviata, che ha saputo gestire questa interruzione.”