Sostenibilità, Camerano (Cdp): "E' sempre più al centro della nostra azione"

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Oggi l’approccio alla sostenibilità si sta orientando verso la giusta direzione, anche grazie al ruolo assunto dalle istituzioni pur se la sfida più grande spetta alle imprese, chiamate al cambiamento più significativo, soprattutto se si pensa a quelle di più ridotte dimensioni". Così la Responsabile Scenari Economici di Cassa Depositi e Prestiti, Simona Camerano, intervenendo al convegno “Le nuove strade della sostenibilità” organizzato da Adnkronos. Camerano ha spiegato come Cdp abbia “messo la sostenibilità al centro della sua azione in modo sempre più deciso, a partire da un modello operativo improntato su policy che promuovono interventi in settori ad alto valore aggiunto sul fronte della sostenibilità, cosi da indirizzare le risorse verso ciò che ha maggiore impatto”.

La sostenibilità, ha sottolineato Camerano, pone “obiettivi sfidanti anche dal punto di vista delle risorse necessarie per fare gli investimenti che servono, ecco che oltre alle risorse pubbliche c’è bisogno di quelle private”.

Al riguardo, Camerano ha ricordato come Cdp sia attiva nel campo della sostenibilità anche se si guarda all’attività di raccolta, grazie alla leva delle cosiddette emissioni green.

"C'è una maggiore consapevolezza – ha aggiunto – sulla necessità di intraprendere questo percorso di sviluppo sostenibile, ci sono delle regole. Anche la finanza è molto più attenta al clima e all'ambiente. Il passo maggiore spetta adesso alle imprese che sono quelle che devono fare gli investimenti e accompagnare e guidare il cambio di paradigma. Gli elementi ci sono: chiaramente è una sfida importante che presuppone una quantità significativa di investimenti, quindi risorse, capacità progettuale e cambio culturale”.