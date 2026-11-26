(Adnkronos) - La manutenzione delle città e i lavori pubblici sono la prima richiesta degli italiani alle amministrazioni comunali, davanti persino alla sicurezza. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Youtrend e diffuso oggi in occasione dell’Assemblea nazionale Anci, nell’ambito de...

(Adnkronos) – La manutenzione delle città e i lavori pubblici sono la prima richiesta degli italiani alle amministrazioni comunali, davanti persino alla sicurezza. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Youtrend e diffuso oggi in occasione dell’Assemblea nazionale Anci, nell’ambito del panel ‘La città che vorrei. Cosa chiedono davvero i cittadini ai sindaci?’ organizzato da Rekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management.

Il 44% degli intervistati indica la manutenzione tra le tre principali priorità per il proprio Comune, contro il 39% che sceglie la sicurezza.

Una richiesta di maggiore attenzione alla cura degli spazi e degli edifici pubblici, che assume un peso diverso a seconda delle dimensioni dei comuni e delle aree geografiche. Più staccate altre opzioni come lo sviluppo e il lavoro (indicati come prioritari dal 34% degli intervistati), trasporti e mobilità (33%), welfare e politiche sociali (32%), la cura del verde e dell’ambiente (27%), la raccolta e la gestione dei rifiuti (25%), l’istruzione (16%), la partecipazione dei cittadini (13%) e gli eventi e la cultura (8%).

La manutenzione e i lavori pubblici costituiscono la prima richiesta dei cittadini nei comuni fino a 10 mila abitanti (indicata dal 42% degli intervistati contro il 27% della sicurezza) e nei centri tra 10 e 40 mila abitanti (44% contro 36%), mentre nei comuni tra 40 e 100 mila abitanti le due priorità raggiungono entrambe il 47%.

Nelle città oltre i 100 mila abitanti, invece, la sicurezza passa in testa, con il 56% delle indicazioni contro il 44% della manutenzione. La manutenzione resta comunque un’esigenza diffusa in modo trasversale nei centri di ogni dimensione. Anche la geografia restituisce un quadro differenziato. Nel Nord-ovest prevale la sicurezza (49% contro il 42% della manutenzione), mentre nel Nord-est è la manutenzione a occupare il primo posto (47% contro 45%).

Al Centro la prima preoccupazione riguarda i trasporti e la mobilità (49%), seguiti dalla manutenzione (39%) e dalla sicurezza (38%). Al Sud e nelle Isole, infine, la manutenzione prevale con il 48%, mentre la sicurezza si ferma al 29%.

La preferenza per la cura del patrimonio esistente emerge anche dalle risposte su come intervenire su edifici pubblici vecchi e non più adeguati alle esigenze dei cittadini. Il 62% degli italiani preferirebbe ristrutturarli e adeguarli, mentre il 21% sceglierebbe di demolirli e ricostruirli nello stesso luogo. Solo il 7% opterebbe per la costruzione di un nuovo edificio in un’altra area.

La propensione a ristrutturare è particolarmente marcata nei comuni medio-piccoli: raggiunge il 65% nei centri fino a 10 mila abitanti e il 67% in quelli tra 10 e 40 mila. Si tratta inoltre di una posizione trasversale agli orientamenti politici: è più diffusa (74%) tra gli elettori di Alleanza Verdi-Sinistra e fra chi voterebbe Movimento 5 Stelle (71%), due dei partiti che danno maggiore importanza ai temi ambientali come il consumo di suolo, ma ha un consenso molto ampio anche tra gli elettori del Partito Democratico (64%) e tra quelli di Fratelli d’Italia (66%).

Le due principali richieste rivolte ai sindaci, manutenzione e sicurezza, sono almeno in parte collegate. Il 69% degli intervistati ritiene che una manutenzione insufficiente degli edifici pubblici contribuisca ad aumentare il degrado urbano e il 35% indica tra le conseguenze anche un aumento della percezione di insicurezza. Fra le altre opzioni menzionate ci sono anche aspetti economici, come l’aumento dei costi futuri di manutenzione (58%) e l’aumento dei consumi energetici (33%). La cura degli edifici e degli spazi pubblici non riguarda quindi soltanto la conservazione del patrimonio urbano, ma anche la qualità della vita e il modo in cui i cittadini percepiscono la propria città.

“Non mi stupisce – ha detto Enzo Lattuca sindaco di Cesena – che il tema delle manutenzioni e dei lavori pubblici sia il più sentito dai cittadini secondo il sondaggio di Youtrend. Non dobbiamo sottovalutare quanto sia importante avere luoghi pubblici tenuti bene, come parchi, scuole tenute aperte oltre l’orario, perché queste sono infrastrutture sociali, se quando abbiamo tempo libero non possiamo disporre dei luoghi pubblici discriminiamo i cittadini che non possono utilizzare i servizi privati, per questo la cura di questi luoghi è parte della nostra lotta alle disuguaglianze”.

“Il tema della manutenzione è strettamente legato a quello della sicurezza. Per esperienza, organizzare eventi e rifare l’illuminazione in una zona considerata pericolosa può renderla sicura anche senza portarci le Forze dell’Ordine. Il tema della rigenerazione urbana è molto più profondo della semplice manutenzione, è una rigenerazione umana, che porta i luoghi a diventare vissuti e sicuri”. Lo dichiara Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto.

“Grazie al Pnrr – ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze – le nostre città stanno attraversando una trasformazione straordinaria, ma finito il Pnrr servono nuovi fondi per gli investimenti, le città hanno bisogno di altre risorse per programmare e investire. I sindaci devono essere messi nelle condizioni non solo di risolvere i problemi ordinari, ma anche progettare un futuro e trasformare le città. Con l’aumento delle linee della tramvia stiamo trasformando Firenze, riqualificando anche i quartieri e creando un’infrastruttura che cambierà la vita dei cittadini”.

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