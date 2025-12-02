Soundstorm 2025: cinque dj da non perdere

Nato nel 2019 ed organizzato da MDLBEAST, Soundstorm è da considerarsi il più importante festival di tutto il Medio Oriente. La prossima edizione si svolgerà come sempre a Riyadh (Arabia Saudita) da giovedì 11 a sabato 13 dicembre 2025 e come sempre potrà contare su una line-up stellare, tantis...

Nato nel 2019 ed organizzato da MDLBEAST, Soundstorm è da considerarsi il più importante festival di tutto il Medio Oriente. La prossima edizione si svolgerà come sempre a Riyadh (Arabia Saudita) da giovedì 11 a sabato 13 dicembre 2025 e come sempre potrà contare su una line-up stellare, tantissimi palchi, scenografie high-tech e ledwall da primato: tantissimi gli artisti in line-up, eccone cinque assolutamente da non perdere.



ALOK – numero tre nella Top 100 di DJ Mag di quest’anno, il brasiliano Alok vanta remix per Rolling Stones e collaborazioni con John Legend e Dua Lipa. Con il suo Alok Institute è attivissimo anche sul fronte della beneficenza con progetti filantropici in Brasile e in Africa. Tutta una serie di fattori che uniti hanno fatto sì che l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg lo ha abbia inserito tra le 500 personalità più influenti di tutto il Sud America. Fuoriclasse, peso massimo della console, personaggio globale: Alok è tutto questo e molto di più, come ha ribadito di recente a Tomorrowland Brasil.

BLACK COFFEE – il sudafricano Black Coffee è una vera e propria icona mondiale; primo resident nella storia dell’Hï Ibiza, club numero uno al mondo secondo la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, vanta collaborazioni con Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P. Diddy; nel 2022 ha ulteriormente consolidato la sua fama vincendo un Grammy Award – gli Oscar della Musica – nella categoria Dance Electronic Album, per poi arrivare ad esibirsi al Madison Square Garden di New York ed in altri siti non convenzionali dimostrando una volta di più la sua capacità di ispirare fan di tutto il mondo.

CALVIN HARRIS – vincitore di Grammy e Brit Awards, oltre 100 nomination in carriera, lo scozzese Calvin Harris ha firmato una serie di hit assolute quali “Summer”, cantata da lui stesso, “We Found Love” feat. Rihanna e “One Kiss” con Dua Lipa; headliner in tutti i più importanti festival di musica elettronica, questa estate ha avuto una doppia residenza all’ Ushuaïa Ibiza, primo artista a poteri fregiare di questo traguardo, uni dei tanti traguardi per non dire record di un artista che come pochi altri nella storia ha saputo trasformare la dance in qualcosa di sistematicamente mainstream.

HONEY LUV – La statunitense Honey Luv è sempre più in costante ascesa; incoronata Future Star di BBC Radio 1, una delle Next Class di Beatport e Breakthrough Producer da DJ Mag North America, nel 2024 è esplosa con la traccia “This Is My Life” arrivando a suonare sui palchi di molti festival mondiali di riferimento; lo scorso settembre è uscita la sua nuova traccia “‘Euro Flow”, realizzata insieme ad Idris Elba, così come i suoi set e le sue produzioni hanno il raro pregio di catturare l’attenzione sia del pubblico sia degli addetti ai lavori, grazie ad uno stile sempre originale.

MISS MONIQUE – negli anni l’ucraina Miss Monique ha saputo costruirsi uno stile ed un’identità sonora decisamente unici. I suoi set oscillano tra house, melodic techno e trance e quando vengono caricati su YouTube totalizzano milioni di views, andato in scena nei mesi scorsi al Gran Canyon in Arizona. Miss Monique è molto attiva anche sul fronte discografico, in particolare con la sua etichetta discografica Siona Records, che lo scorso anno ha pubblicato il suo remix di ‘Feeling So Real’ di Moby, trent’anni esatti dopo l’uscita originale della hit dell’artista americano. Quest’anno si è aggiudicata per la prima volta i DJ Awards.



foto d’apertura: Soundstorm 2024