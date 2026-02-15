Milano Fashion Week, febbraio 2026: cinque dj da non perdere

Milano non fa in tempo a salutare i Giochi Olimpici Invernali (8-22 febbraio) che è già tempo di accogliere la nuova Fashion Week, dedicata alle collezioni Donna Autunno/Inverno 2026-2027 e in programma da martedì 24 febbraio a lunedì 2 marzo. Come ogni Fashion Week che si rispetti, non mancano ...

Milano non fa in tempo a salutare i Giochi Olimpici Invernali (8-22 febbraio) che è già tempo di accogliere la nuova Fashion Week, dedicata alle collezioni Donna Autunno/Inverno 2026-2027 e in programma da martedì 24 febbraio a lunedì 2 marzo. Come ogni Fashion Week che si rispetti, non mancano le serate con protagonisti i top dj: eccone cinque da non perdere, come sempre in ordine alfabetico.

BEDOUIN – Bedouin è un duo composto che si è formato durante il festival Burning Man e che questa estate proporrà per l’ottava volta a Ibiza la propria one-night SAGA, in calendario al Chinois tutte le domeniche dal 21 giugno. Il loro sound trascende i confini ed intreccia sonorità e culture diverse, grazie ad uno stile che unisce deep house, techno e suoni melodici: i loro set attraversano culture, ritmi ed emozioni, che traggono origine dalle loro origini mediorientali mescolate alla formazione occidentale. Sempre al Volt, giovedì 26 Francis Mercier, venerdì 27 Guy Gerber.

sabato 28 febbraio @ Volt

BUTCH – Da oltre due decenni Butch è una delle figure più affidabili della musica elettronica: origini turche, nato a Mainz in Germania, Butch è un dj ed un producer estremamente versatile, capace di muoversi con disinvoltura tra House e Techno. La sua discografia comprende release per etichette discografiche quali Innervisions, Rekids, Cocoon, Defected, Diynamic, Crosstown Rebels e Life and Death; per quest’ultima ha appena firmato il brano “Formula E”. Questa serata è organizzata in collaborazione con le crew di Maya Elements e Club For Life.

venerdì 27 febbraio @ Phillip’s Club

GIOLÌ & ASSIA – Cantautrici, musiciste e dj, le palermitane Giolì & Assia fonde deep house, techno, elettronica melodica e influenze pop indie, con live set che integrano piano, handpan, voce e strumenti classici dal vivo. Con la loro label Diesis Records hanno prodotto una serie di brani che le hanno portate ad esibirsi in palcoscenici globali quali i festival Coachella e Tomorrowland; sono altresì celebri per il loro set in streaming #DiesisLive in location suggestive come vulcani e ghiacciai. Sempre al Twiga, giovedì 26 Ilario Alicante, sabato 28 la one-night Gospel.

venerdì 27 febbraio @ Twiga

INDIRA PAGANOTTO – La spagnola Indira Paganotto arriverà all’Amnesia Milano poche settimane dopo l’uscita del suo nuovo album “Arte Como Amante”, composto da dodici tracce che raccontano nel migliore dei modo mood musicale e personale della Paganotto, con la traccia che dà il titolo all’intero album realizzata insieme nientemeno che con Nile Rodgers, per una collaborazione che fonde al meglio techno e funky. “Arte Como Amante” dà il via al 2026 della Paganotto nel migliore dei modi, dopo un 2025 che l’ha vista protagonista nei migliori club e festival di tutto il mondo.

sabato 28 febbraio @ Amnesia

LUCIANO – Luciano è uno dei pochi dj in grado di mettere d’accordo tutto e tutti, grazie ad un sound alquanto personale e allo stesso tempo identitario. Tanti i suoi highlights di una carriera straordinaria: le serate Vagabundos a Ibiza, le release con la sua etichetta discografica Cadenza, fondata nel 2003, il Magik Grande Festival a Santiago del Cile, la creazione della fondazione One Coin For Life, atta a salvaguardare le popolazioni indigene particolarmente vulnerabili e le loro culture. A Vision, la serata prodotta da Amnesia Milano, Luciano festeggerà il suo compleanno.

venerdì 27 febbraio @ Fabrique

foto d’apertura: Vision @ Fabrique – credits Gabriele Canfora per Lagarty Photo