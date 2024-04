Spada (Assolombarda): nucleare sia parte del mix energetico

Pavia, 15 apr. (askanews) - Sul nucleare "la Lombardia è sicuramente pronta: il tema dell'energia è fondamentale per le nostre imprese. Siamo consapevoli del cambiamento climatico e dell'uso delle rinnovabili ma, per avere una completa neutralità, è necessario anche un mix di energie diverso com...

Pavia, 15 apr. (askanews) – Sul nucleare “la Lombardia è sicuramente pronta: il tema dell’energia è fondamentale per le nostre imprese. Siamo consapevoli del cambiamento climatico e dell’uso delle rinnovabili ma, per avere una completa neutralità, è necessario anche un mix di energie diverso come la carbon capture, l’idrogeno e il nucleare”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a Pavia per ‘Il nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico’, convegno promosso da iWeek, joint venture di V&A – Vento & Associati e Dune Tech Companies.

Spada ha ricordato i vantaggi del nucleare di nuova generazione con gli small modular reactor, per poi “in futuro ragionare sulle tecnologie più sofisticate. Le ricadute sono importanti: abbiamo calcolato che per il 2050 potrebbe creare oltre 50 miliardi di valore aggiunto per i territori e 500mila posti di lavoro”.