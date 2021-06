Sparatoria a Boscoreale: ragazzo di 17 anni ferito ad una gamba

Un ragazzo di 17 anni ha riportato una ferita ad una gamba durante una sparatoria a Boscoreale: si indaga su quanto accaduto.

Paura a Boscoreale, comune della città metropolitana di Napoli, dove nella serata di venerdì 18 giugno 2021 si è verificata una sparatoria in cui è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Torre Annunziata, che per il momento non hanno escluso nessuna pista.

Sparatoria a Boscoreale

L’episodio ha avuto luogo nel rione di edilizia popolare noto per essere una delle principali piazze di spaccio del napoletano. Secondo quanto ricostruito un giovane di 17 anni è stato raggiunto alla gamba da un colpo di pistola da parte di un soggetto non ancora identificato che dopo aver aperto il fuoco si è dato alla fuga.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118, che giunti sul posto hanno prestato le prime cure mediche al giovane per poi trasportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove si trova attualmente ricoverato.

Fortunatamente la ferita riportata è di entità lieve.

Sparatoria a Boscoreale: indagini in corso

Presenti sul luogo della sparatoria anche i Carabinieri di Torre Annunziata che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Spetterà a loro identificare l’agressore, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, e cercare il movente del misfatto.