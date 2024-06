A Monaco di Baviera, una persona è morta nel corso di una sparatoria iniziata presumibilmente, a causa di una lite fra due uomini. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del responsabile.

Sparatoria a Monaco di Baviera

Una persona è morta a seguito di una sparatoria a Monaco di Baviera, in Germania.

La notizia è stata riportata dai quotidiani locali come il Bild e poi ripresa dalle testate di tutto il mondo, tuttavia non abbiamo particolari precisi sulla dinamica, solo l’ipotesi di una lite fra i due soggetti, formulata dalle forze dell’ordine che stanno indagando sul caso.

Da quanto emerso, sappiamo che dopo aver sparato, l’uomo si è dato alla fuga e infatti gli agenti sono sulle sue tracce. Intanto si cerca di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Milbertshofen, nella parte settentrionale della città. La vittima era rimasta inizialmente ferita, poi però in ospedale è morta poco dopo l’arrivo.

Sparatoria a Monaco di Baviera: le ricerche della polizia

La polizia tedesca è alla ricerca dell’omicida che dopo aver discusso con l’altro uomo, lo avrebbe ucciso a colpi di arma da fuoco per poi far perdere le sue tracce. Sarebbe scappato a bordo di un’Audi A4 di colore scuro, questo quanto riferito da alcuni testimoni.

Attualmente si lavora per individuare il fuggitivo e il portavoce che ha diffuso queste informazioni in un comunicato ufficiale, ha precisato che non ci sono al momento pericoli per i residenti.