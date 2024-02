Spazio: Mattarella, 'no a sfide commerciali e militari, sia luogo per ricerca e conoscenza'

Spazio: Mattarella, 'no a sfide commerciali e militari, sia luogo per ri...

Firenze, 8 feb. (Adnkronos) – "Nello spazio si svolgono attività culturali, di ricerca scientifica, di consegna all'umanità di strumenti sempre maggiori di conoscenza. E se c'è un messaggio importante in questo momento è quello di far sì che lo spazio rimanga un ambito collaborativo di conoscenza scientifica al servizio dell'umanità, preservando una visione collaborativa, di fronte ai tentativi di farne" il luogo "di interventi commerciali, di speculazioni commerciali, se non addirittura, come qualche cenno fa temere, di competizione militare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Firenze.