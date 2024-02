Spazio: Space X, Axiom e Nasa valutano rientro oggi Ax-3 ma dipende da meteo su sito ammaraggio

Roma, 7 feb.(Adnkronos) - SpaceX, Axiom Space e la Nasa stanno valutando la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale della capsula Dragon con a bordo l'equipaggio della missione Ax-3 oggi, mercoledì 7 febbraio alle 9:05 ET (le 15,05 ora italiana) in base alle condizioni meteo sul...

Roma, 7 feb.(Adnkronos) – SpaceX, Axiom Space e la Nasa stanno valutando la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale della capsula Dragon con a bordo l'equipaggio della missione Ax-3 oggi, mercoledì 7 febbraio alle 9:05 ET (le 15,05 ora italiana) in base alle condizioni meteo sul sito di ammaraggio. Lo scrive Space X su X. Dopo aver eseguito una serie di accensioni per allontanarsi dalla Stazione Spaziale, la navetta Dragon, spiega Space X in post, effettuerà molteplici manovre di abbassamento dell'orbita, per rientrare nell'atmosfera terrestre ed ammarare al largo delle coste della Florida.

A bordo della navicella spaziale ci sono gli astronauti della missione Ax-3, il comandante Michael López-Alegría e il pilota italiano Walter Villadei con gli astronauti Alper Gezeravcı e Marcus Wandt. L'equipaggio era partito verso la Iss il 18 gennaio scorso, lanciato a bordo della Dragon da un Falcon 9 partito dal Launch Complex 39A (LC-39A) del Kennedy Space Center, in Florida.