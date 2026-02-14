speciale di affari tuoi: ascolti, ospiti e numeri della serata

Lo speciale di Affari Tuoi trasmesso il 13 febbraio 2026 in prima serata ha attratto oltre 4 milioni di spettatori: ecco i numeri, gli ospiti e i dettagli della puntata evento.

Rai1 ha dedicato la serata del 13 a uno speciale di Affari Tuoi intitolato Affari Tuoi – Nella Buona e Nella Cattiva Sorte, condotto da Stefano De Martino. Registrata nello studio del Teatro delle Vittorie alla vigilia di San Valentino, la puntata ha puntato sul tema dell’amore: al centro della scena una coppia di fidanzati prossima alle nozze, affiancata da parenti e amici chiamati a giocare insieme a loro.

Ascolti e contesto Lo speciale è andato in onda in prime time, dalle 20:48 alle 23:33, e ha raccolto 4.231.000 spettatori con il 23,4% di share. Numeri solidi che confermano il valore commerciale e simbolico dello slot serale, ancora molto conteso tra le reti generaliste. A titolo di confronto, in passato formati simili hanno ottenuto ascolti più alti: La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti aveva raggiunto 5.881.000 spettatori e il 28% di share; differenze che dipendono inevitabilmente dalla concorrenza e dal quadro di programmazione di serata.

Nel dettaglio della serata, Canale 5 ha proposto la soap turca Io Sono Farah, ottenendo 1.945.000 spettatori e il 14,6% di share, mentre Rai2 ha trasmesso le gare collegate alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con 2.071.000 spettatori e l’11,1% di share. Gli osservatori tv segnalano inoltre come la serata sia stata influenzata anche dall’eco della notizia sulla medaglia d’oro persa dall’atleta Ilia Malinin: fattori esterni che incidono sempre sulla scelta del pubblico.

La formula dello speciale Per trasformare il format classico in una serata-evento, la produzione ha mantenuto le regole di gioco ma ha sostituito i tradizionali rappresentanti regionali con familiari e amici della coppia. Il risultato è stato un clima più intimo ed emotivo, pensato per alternare la tensione delle scelte con momenti di condivisione e spettacolo. Scenografie a tema, luci calibrate e musica dal vivo hanno contribuito a costruire l’atmosfera romantica della puntata.

Spettacolo e intrattenimento La scaletta ha puntato su un mix di gag, interventi musicali e brevi coreografie, bilanciando gioco e varietà. L’orchestra e le esibizioni dal vivo hanno scandito i passaggi chiave, mentre interventi comici e piccoli sketch hanno alleggerito la tensione. La presenza di elementi insoliti — dai consulenti strategici ai ‘pezzi’ più leggeri, fino a un cagnolino di scena — ha cercato di coinvolgere un pubblico trasversale, dagli spettatori più giovani alle generazioni adulte.

Ospiti in studio Tra i volti noti presenti in studio figuravano Benedetta Parodi con il marito Fabio Caressa, Federica Nargi e Alessandro Matri, oltre ad artisti come Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Peppe Iodice. Sono intervenuti anche l’astrologo Simon & The Stars e protagonisti storici del programma come Herbert Ballerina e Martina Miliddi, che hanno aggiunto familiarità e continuità al racconto televisivo.

Perché uno speciale e quale valore editoriale Mettere in prima serata una versione speciale di un format consolidato è una scelta strategica: permette di testare soluzioni di regia e nuovi ingredienti di intrattenimento, oltre a cercare picchi di audience nelle settimane più attrattive dell’anno. Questo evento, pensato per la vigilia di San Valentino, ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’identità del programma come appuntamento che coniuga gioco, emozione e varietà.

Cosa resterà I dati fin qui raccolti evidenziano risultati positivi, ma la produzione analizzerà nei prossimi giorni i dettagli degli ascolti per valutare l’efficacia delle scelte editoriali e decidere se replicare formule simili. Di sicuro lo speciale ha mostrato come un classico del palinsesto possa essere riletto con tagli diversi per creare un appuntamento capace di parlare a più fasce di pubblico, tra brividi di gara e momenti di tenerezza.