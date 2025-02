Boom di ascolti per la serata delle cover della 75esima edizione di Sanremo 2025. Vediamo ora insieme i dati Auditel e lo share di ieri sera.

Sanremo 2025, i dati Auditel e share della serata delle cover: è boom di ascolti

Continua ad andare alla grande in fatto di ascolti la 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti. Ieri sera, per la quarta serata, quella delle cover, c’è stato un vero e proprio boom di ascolti. Pensate che la serata è stata seguita da ben 13.187.000 spettatori per un share pari al 70,4 %. Seguitissima soprattutto la seconda parte della serata. Per il momento la quarta serata è stata quella più seguita, la prima infatti aveva avuto uno share del 65,3 %, la seconda del 64,5 %, mentre la terza del 59,8 %. Ci aspettiamo ovviamente un altro boom per questa sera, per la serata finale che decreterà il vincitore di questa edizione. Chi sarà?

Sanremo 2024, la sfida con “Tutti a bordo” su Canale 5

In concomitanza con la quarta serata del Festival di Sanremo, su Canale 5 è stato proposto il film “Tutti a bordo”, con Stefano Fresi, Giulia Michelini, Gigio Alberti, Giovanni Storti e Carlo Buccirosso. A seguire il film sono stati 828.000 spettatori con un share pari al 3,5 %.