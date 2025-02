Sanremo 2025, i look della quarta serata: tra top e flop

Ieri sera è andata in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover. Serata ricca di emozioni che ha visto trionfare Giorgia insieme ad Annalisa. Ma, che look hanno scelto i vari protagonisti ieri sera? Scopriamolo insieme.

Vediamo quali sono stati i migliori e i peggiori look della quarta serata di Sanremo 2025:

Carlo Conti: iniziamo sempre dal padrone di casa che hanno ieri sera ha scelto il blu. Per lui un completo sartoriale composto da camicia e cravatta, per un look super elegante firmato Stefano Ricci.

Rose Villain: le altre sera aveva un pò deluso in quanto a look, ieri sera invece un bel passo avanti. Per lei un mini dress color cipria arricchito da piume firmato Fendi.

Geppi Cucciari: strepitosa ieri sera sul palco, capace di far ridere come poche sanno fare. Ieri sera ha scelto abiti firmati Antonio Marras, splendido in particolare quello in rosso senza spalline.

Tony Effe: elegantissimo ieri sera con un completo gessato firmato GCDS e una sciarpa al collo dorata.

Noemi: promossa anche lei che ha indossato un long dress super scintillante firmato Roberto Cavalli.

Lucio Corsi: stravagante ed elegante allo stesso tempo con uno smoking con le code di un giallo molto chiaro. Fantastico.

Francesca Michielin: delude un pò in quanto a outfit, per lei un abito di Miu Miu color argento con frange e perline.

Annalisa: bellissima, elegantissima, lo sappiamo bene che in quanto a stile non delude mai. Non lo ha fatto nemmeno ieri sera indossando un completo total black firmato Alexander McQueen.

Elodie: insieme ad Annalisa da sempre regina di stile. Ieri sera per lei un abito nero con collo a cure e gonna midi con drappeggio firmata Vivienne Westwood.