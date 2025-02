Spionaggio: Fratoianni, 'contratto Paragon ancora attivo ma chi ha ordinato di spiare?'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Un altro colpo di scena. Vedo che oggi due membri del governo, Ciriani e Mantovano, ci dicono che il contratto con Paragon è ancora attivo, che non è stato rescisso e che è tutta un’invenzione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"L’unica cosa che però non ci dicono – prosegue il leader di SI – è chi ha spiato giornalisti e attivisti delle Ong, non ci dicono chi ha dato l’ordine di spiare Cancellato, Casarini e le altre persone che non dovevano essere spiate. Non possono continuare a fare così, forse è il momento che il governo Meloni – conclude Fratoianni – anche qui si assuma le proprie responsabilità".