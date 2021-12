Sport: Barbaro, 'no a tagli su educazione fisica a scuola, da Governo inaccettabile retromarcia'

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – “Quello che con serenità di giudizio avevamo salutato come un momento storico importantissimo, la previsione in Finanziaria di insegnanti in Scienze motorie nella scuola, si sta sciogliendo come neve al sole. Aver ridotto i fondi per l’educazione fisica nella scuola primaria è delittuoso.

Ricordiamo a lor signori che una popolazione più sana ed educata allo sport avrebbe l’effetto di ridurre anche le spese a carico di un Servizio Sanitario Nazionale che paga un conto salato per patologie come ad esempio diabete, obesità, malattie cardiovascolari. E che il benessere psico-fisico si costruisce sin dalla più tenera età. Non dovrebbe essere certo la molla economica a spingere il Governo a investire sullo sport, ma forse è questa l’unica voce in grado di essere purtroppo ascoltata”.

Lo ha detto Claudio Barbaro, Sen. di FdI e Presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) commentando quanto in corso di approvazione in Senato.

La prima versione dell'articolo 109 del Disegno di Legge di Bilancio approvato da Palazzo Chigi prevedeva una riforma per la quale sarebbe stato finanziato lo sport nella Scuola. Centosessanta milioni la copertura che, prima di arrivare a Palazzo Madama, è stata corretta dai Ministri dell’Istruzione e dell’Economia.

Anno scolastico 2022-23, l’entrata in vigore del progetto ma solo per le quinte classi e l’anno successivo per le quarte e solo nei limiti delle attuali risorse finanziarie.

“Tutto questo è inaccettabile. Non ci riconosciamo in uno Stato che non investe nella cultura dello sport, nell’educazione al movimento e al benessere fisico sin dai primi anni della vita di un giovane. Dopo un passo in avanti nella direzione giusta assistiamo puntualmente a due indietro.

E a pagare dazio, quando si tratta di tagliare fondi, è sempre lo Sport”, sottolinea ancora Barbaro proprio il giorno seguente ai Premi Sport&Cultura, organizzati da Asi al Salone d’Onore del Coni, che hanno sottolineato l’importanza dello sport proprio per i più giovani.