Sport: Galanda, ‘luoghi come Illumina insegnano a rispettare regole, orari, spazi e gli altri’

“E’ stata una grande festa, che celebra un inizio. Da qui in poi, la passione dei ragazzi crescerà di giorno in giorno, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli orari, degli spazi, dell'amicizia. Tante cose positive nascono in posti come questo, sono davvero felicissimo di essere qui”. E...

“E’ stata una grande festa, che celebra un inizio. Da qui in poi, la passione dei ragazzi crescerà di giorno in giorno, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli orari, degli spazi, dell’amicizia. Tante cose positive nascono in posti come questo, sono davvero felicissimo di essere qui”. E’ quanto affermato da Giacomo Galanda, ambassador team Illumina, alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

https://www.youtube.com/watch?v=fONykb_MTeU