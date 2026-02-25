La conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si è svolta alle ore 12, con la presenza di Carlo Conti, Lillo Petrolo, Achille Lauro e Pilar Fogliati. Il direttore artistico ha fatto il punto dopo la prima serata, commentando i dati di ascolto: numeri leggermente inferiori rispetto allo scorso anno, ma comunque solidi.

Conti ha sottolineato come il Festival continui a mantenere una posizione di forza nel panorama televisivo italiano, ribadendo soddisfazione e serenità per il risultato ottenuto.

Nel corso dell’incontro ha anche anticipato la scaletta: nella seconda serata si esibiranno 15 dei 30 Big in gara, mentre spazio sarà dedicato anche alle Nuove Proposte.

Sanremo 2026 conferenza seconda serata: Arianna Fontana assente

Tra le notizie più rilevanti emerse durante la conferenza c’è l’assenza di Arianna Fontana, inizialmente prevista sul palco nella serata del 25 febbraio. A spiegare il motivo è stato Claudio Fasulo, vicedirettore dell’intrattenimento Rai: l’atleta è stata colpita da una forte influenza, con febbre molto alta, e sarà quindi costretta a seguire il Festival da casa. Resta confermata, invece, la presenza delle altre sportive e dei campioni paralimpici, che parteciperanno regolarmente alla serata.

Sanremo 2026 conferenza seconda serata: omaggio a Crans Montana

Durante l’incontro è stato annunciato anche un momento particolarmente toccante previsto nel corso della serata. Achille Lauro e Laura Pausini renderanno omaggio alle vittime della tragedia di Crans Montana. I due artisti interpreteranno il brano “16 marzo”, scelto per il suo forte valore simbolico. La decisione nasce dopo aver visto una madre cantare la canzone sulla tomba del figlio, un’immagine che ha colpito profondamente l’organizzazione del Festival.

Sanremo 2026 conferenza seconda serata: Achille Lauro tra musica e vita privata

Tra i protagonisti più attivi della conferenza, Achille Lauro ha parlato sia dei suoi progetti artistici sia del suo impegno sociale. L’artista ha raccontato della fondazione che ha creato, rivolta ai giovani e focalizzata su tematiche come dipendenze e disagio, con un approccio innovativo che punta alla prevenzione. Lauro ha anche riflettuto sul proprio percorso, riconoscendo al Festival un ruolo importante nella costruzione della sua identità artistica. Non sono mancati momenti più leggeri: rispondendo a una domanda personale, ha dichiarato di essere “felicemente single”. Sul fronte internazionale, ha confermato il desiderio di espandere la propria carriera anche negli Stati Uniti, pur sottolineando che si tratta di un progetto a lungo termine.

Sanremo 2026 conferenza seconda serata: tra ascolti e clima disteso

Carlo Conti ha chiuso la conferenza con un bilancio positivo, nonostante il leggero calo rispetto all’edizione precedente. Il conduttore ha evidenziato come il Festival resti un evento centrale per il pubblico italiano, capace di rinnovarsi senza perdere identità. Spazio anche a una nota di leggerezza con un riferimento a Laura Pausini, protagonista della prima serata: Conti ha scherzato sul suo atteggiamento sul palco, definendolo sorprendente e coinvolgente. La seconda serata si preannuncia quindi ricca di musica, emozioni e momenti significativi, tra spettacolo e attualità.