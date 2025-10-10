La donna, ha poi raccontato ai carabinieri i diversi maltrattamenti subiti da parte del marito, col quale ha avuto due figli.

Napoli, un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della moglie. L’uomo, infatti, la minacciava dicendole che, se non tornava a casa, avrebbe mandato dei video intimi al figlio.

Napoli, minacciava la moglie di mandare video intimi al figlio

Un uomo di 34 anni è arrivato a minacciare la moglie di mandare un video intimo al figlio.

Siamo a Napoli, dove il 34enne, per convincere la moglie a tornare da lui dopo un tradimento, è appunto arrivato a minacciarla ma, non è finita qui. L’uomo infatti, nel corso del tempo, era arrivato anche a mandare 80 messaggi vocali di fila, con minacce e insulti. La donna era arrivata a lasciarlo portando con sì i due bambini, per poi però tornare a casa per paura di gesti inconsiderati da parte del 34enne. Quando uno dei figli compie 12 anni, l’uomo si è reso protagonista di una scenata davanti a tutti i parenti, poi ha ripreso con le incessanti telefonate, fino alla minaccia del video intimo che avrebbe mandato al figlio. La donna, alla fine, ha avuto la forza di denunciare.

Napoli, minacciava la moglie di mandare video intimi al figlio: arrestato un 34enne con l’accusa di stalking

Dopo le minacce e gli insulti, alla fine la donna è andata a fare la denuncia ai carabinieri a Capodimonte, dove parlerà degli anni di vessazioni mentre, il marito, continua a mandarle messaggi, tanto da spingerla a mettere la modalità aereo. I carabinieri vanno a casa del 34enne, completamente devastata, e lo arrestato. Ora è in attesa di giudizio con l’accusa di stalking.