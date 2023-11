Startup: Yaba, aggregatore spagnolo acquisisce l’italiana BidMamba

Roma, 7 nov. (Labitalia) – L’aggregatore di startup per brand nativi digitali che vendono tramite Amazon,Yaba, annuncia di aver concluso l’acquisizione del 75% del capitale di BidMamba. Fondata nel 2020 da Alejandro Fresneda, David Baratech, Rubén Ferreiro, Sergi de Pablos e Patxi Archanco, Yaba esamina la gestione dei marchi acquisiti con l'obiettivo di accelerarne la crescita e aumentarne l'efficienza sia su Amazon che su altri marketplace. Il valore aggiunto che apporta ai venditori acquisiti si basa su una migliore gestione delle scorte, sull’approvvigionamento ottimizzato e su maggiori investimenti nel branding, nel marketing e nel posizionamento delle aziende. “Noi di Yaba siamo davvero felici di poter annunciare la nostra recente acquisizione di BidMamba! Il talentuoso team di BidMamba ha ridefinito il settore dei viaggi e non potremmo essere più felici di accoglierli nella nostra famiglia – afferma Alejandro Fresneda – co-ceo and co-founder at Yaba – Il loro approccio innovativo al viaggio ci ha affascinato e siamo molto entusiasti delle infinite possibilità che ci attendono”.

Bidmamba è il brand italiano nato nel 2018 grazie all’intuizione ed ingegno di Davide D’Angelo e Andrea Borghi con l'obiettivo di creare prodotti per viaggiatori low cost. La scelta dei prodotti e le caratteristiche degli articoli sono guidate dall'analisi dei dati presenti nell'ecosistema Online. L’azienda ha realizzato dopo attente analisi e studi di approfondimento del mercato, uno zaino da viaggio che fitta perfettamente con le dimensioni della maggior parte delle compagnie aeree low cost. Con oltre 50mila acquisti nell’ultimo anno, 8 countries raggiunte, nello specifico Italia, Spagna, Germania, Francia, UK, Olanda, Polonia, Svezia, una crescita del fatturato decuplicata nel 2023 e 15x di Ebitda rispetto agli ultimi 12 mesi, Bidmamba, grazie ai social e ad Amazon e minuziose analisi strategiche di influencer marketing è diventato un brand riconoscibile non solo in Italia ma anche in Europa.

“Gli straordinari prodotti di BidMamba e il loro incrollabile impegno verso la loro missione – prosegue il co-founder di Yaba – si allineano perfettamente con la nostra visione di Yaba di coltivare e far crescere marchi e talenti straordinari. Mentre intraprendiamo questo viaggio insieme, ci impegniamo ad alimentare questa crescita entrando in nuovi mercati e canali". "Questa acquisizione – fa notare – segna una pietra miliare significativa per Yaba e non vediamo l’ora di condividere la nostra passione collettiva e la nostra innovazione con i viaggiatori di tutto il mondo".