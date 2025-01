Stefano De Martino e Carmen Russo: verità e gaffe in diretta

Un collegamento atteso

Nel pomeriggio di oggi, il programma La Volta Buona ha visto un atteso collegamento con Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, in vista della puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia. Durante l’intervista, De Martino ha svelato alcuni dettagli sulla trasmissione, ma ha anche affrontato argomenti più personali, in particolare il suo rapporto con Carmen Russo, presente in studio.

Rumori di corridoio e smentite

Negli ultimi giorni, si era diffusa la voce di una presunta relazione clandestina tra De Martino e Russo, con insinuazioni di un tradimento da parte di Carmen nei confronti di Enzo Paolo Turchi. Tuttavia, entrambi hanno smentito tali voci, con De Martino che ha ironicamente commentato la situazione, affermando che in realtà la tresca era avvenuta con Turchi stesso. Questa battuta ha suscitato ilarità tra gli ospiti e il pubblico presente in studio, dimostrando che, nonostante le voci, il clima era leggero e scherzoso.

Le gaffe di Caterina Balivo

Non sono mancate le sorprese durante la puntata, con la conduttrice Caterina Balivo che ha commesso una gaffe memorabile. In un momento di distrazione, ha definito De Martino “uno showman a tutto tonto”, trasformando un complimento in un’imprevista offesa. Inoltre, ha confuso il paese di origine del conduttore, scambiando Torre Annunziata con Torre Del Greco. Questi momenti di leggerezza hanno reso la puntata ancora più memorabile, dimostrando che anche i professionisti possono incorrere in errori divertenti.

Un evento da non perdere

La puntata di Affari Tuoi di questa sera promette di essere un evento imperdibile, con la consueta partita del game show e l’annuncio dei cinque vincitori della Lotteria Italia. De Martino ha condiviso che la serata sarà ricca di sorprese e momenti emozionanti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Con la sua verve e il suo carisma, il conduttore è pronto a intrattenere gli spettatori, mentre le gaffe e le rivelazioni di oggi rimarranno nella memoria collettiva.