Un nuovo volto ad Affari Tuoi

La puntata di Affari Tuoi di questa sera, trasmessa su Rai 1, ha riservato una sorpresa inaspettata per il pubblico. Il conduttore Stefano De Martino ha presentato un nuovo concorrente, Alec, proveniente dall’Emilia Romagna, che ha immediatamente catturato l’attenzione per la sua incredibile somiglianza con il presentatore stesso. Questo episodio ha suscitato un’ondata di reazioni sia in studio che sui social media, dove molti spettatori hanno notato la straordinaria affinità fisica tra i due.

La somiglianza che ha colpito tutti

Durante la trasmissione, De Martino non ha potuto fare a meno di evidenziare quanto Alec gli somigliasse, posizionandosi accanto a lui per mostrare al pubblico la loro quasi identica fisionomia. Il conduttore ha scherzato definendo il concorrente il suo “stuntman”, aggiungendo che Alec è la sua versione “più bella, più giovane e più figa”. Queste parole hanno suscitato risate e applausi dal pubblico presente, che ha confermato l’osservazione con un coro di approvazione.

Reazioni del pubblico e del web

La somiglianza tra De Martino e Alec non è passata inosservata anche sui social, dove gli utenti hanno iniziato a condividere meme e