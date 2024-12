Un'intervista esclusiva in cui il conduttore di Affari Tuoi parla della sua vita privata.

Il momento d’oro di Stefano De Martino

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, sta vivendo un periodo di grande successo. Gli ascolti del suo programma sono alle stelle e il pubblico lo adora. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, De Martino ha deciso di mettere a tacere alcuni rumor sulla sua vita privata, rivelando dettagli inediti sulla sua situazione sentimentale.

La vita sentimentale di Stefano

Durante l’intervista, De Martino ha dichiarato di essere attualmente single. Negli ultimi due anni, ha avuto solo relazioni brevi, senza mai arrivare a presentare una partner al figlio Santiago. “Dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, ma non siamo mai arrivati a questo”, ha spiegato il conduttore. Ha anche affrontato il tema dei tradimenti, ammettendo di aver tradito in passato, ma sottolineando che l’amore è la condizione fondamentale per una relazione duratura.

Il divorzio da Belen e il dialogo attuale

Stefano ha ufficializzato il divorzio da Belen Rodriguez, confermando che i documenti sono stati depositati. Nonostante la fine del loro matrimonio, ha dichiarato di avere un buon dialogo con l’ex moglie. “Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha affermato, smentendo le voci di un possibile ritorno di fiamma. De Martino ha chiarito che, sebbene ci sia una buona comunicazione, non ci sarà un riavvicinamento romantico.

Riflessioni sul tradimento e la fedeltà

Riguardo al tradimento, De Martino ha espresso una visione realistica: “La fedeltà è un ideale, ma è difficile da sostenere”. Ha parlato della sua sensibilità verso il fascino femminile e ha auspicato che arrivi qualcuno che possa fargli cambiare idea sulla monogamia. “In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, non gioirei, ma dovremmo valutare insieme il valore del nostro rapporto”, ha concluso, mostrando una mentalità aperta e comprensiva.