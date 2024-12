Stellantis: Meloni a sinistra, 'eravate ai cancelli? C'eravate quando avreste dovuto difenderla'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Su Stellantis… Avete detto che c'eravate voi davanti ai cancelli di Stellantis. Diciamo che c'eravate voi quando il governo Conte ha deciso di non utilizzare i poteri speciali per fermare l'operazione di fusione tra Fiat, Chrysler e Peugeot. Facciamo che c'eravate voi quando è stato garantito, con i soldi dello Stato italiano, un prestito da sei miliardi e mezzo e ci si è detto che in cambio sarebbero stati mantenuti i livelli occupazionali e le produzione in Italia. E quello che è accaduto l'anno dopo è che Fiat Chrysler Stellantis staccassero cinque miliardi e mezzo di dividendi per i soci. Questo è successo quando c'eravate voi. C'eravate voi quando la politica non era in grado di difendere gli interessi al cospetto delle grandi concentrazioni economiche ma quel tempo per fortuna è finito". Così la premier Giorgia Meloni, in sede di replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni sul Consiglio europeo del 19 dicembre.