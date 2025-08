Strage Bologna: M5S, 'su stragi Meloni agisce per oblio'

Roma, 3 ago .(Adnkronos) – "Ad ogni celebrazione ufficiale la Presidente Meloni recita con tono solenne che 'il governo farà tutto il possibile per arrivare alla verità sulle stragi del dopoguerra'. Parole vuote smentite da comportamenti concreti". Lo affermano i componenti M5S della commissione Antimafia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.

"Perché mentre dichiara di volere fare luce sulla lunga stagione stragista che ha insanguinato la vita della nazione, tiene saldamente in pugno, tramite la sua maggioranza, la Commissione Antimafia impedendo in tutti i modi e con tutti i mezzi di svolgere qualsiasi indagine sulle stragi del 1992/1993, sui loro occulti moventi politici, sul filo rosso che le unisce, sulle complicità eccellenti, sulle finalità dei depistaggi e sulle loro connessioni che gli stessi mondi di potere che pianificarono e fecero eseguire la strage di Bologna, e ciononostante i tanti punti di collegamento emersi dalle indagini. Un silenziamento coatto indice del timore che scheletri del passato remoto e recente possano uscire dagli armadi portando alla luce verità scomode sugli intrecci tra destra eversiva, poteri piduisti e mafie e sui modi nei quali si sono occultamente riciclati sino ai nostri giorni".

"Nel frattempo, una circolare della Direzione Generale Archivi – silenziosamente avallata dal governo – oscura di fatto le sentenze sui massacri neofascisti, rendendone impossibile la consultazione per 70 anni. Tutto in nome della “privacy”. Una scusa indecente per proteggere i complici e cancellare la memoria. È un insulto ai familiari delle vittime, è un colpo al cuore della Repubblica”.