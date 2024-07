Strage Erba: pg, 'niente replica, è ora che parlino i giudici'

Brescia, 10 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di non replicare non tanto perché non ci siano argomenti a cui controbattere, ma abbiamo ritenuto che a un anno di distanza dalla prima richiesta di revisione e a quattro mesi dalla prima udienza abbiamo deciso che è ora di sentire la...

Brescia, 10 lug. (Adnkronos) – "Abbiamo deciso di non replicare non tanto perché non ci siano argomenti a cui controbattere, ma abbiamo ritenuto che a un anno di distanza dalla prima richiesta di revisione e a quattro mesi dalla prima udienza abbiamo deciso che è ora di sentire la parola del giudice. Concludo insistendo che in questa fase possa esserci una sentenza di inammissibilità anche rispetto all'ultima memoria". Lo afferma il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli che insieme all'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro rappresenta la pubblica accusa nel processo di revisione chiesto da Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba.