Sono giorni di orrore e di violenza in Iran, con le proteste contro il regime nelle piazze. Si temono addirittura 12mila morti e, la maggior parte delle vittime, sarebbe sotto i 30 anni. Per il regime invece i morti sarebbero circa 3mila.

Strage in Iran: si temono 12mila morti

Preoccupa la situazione in Iran, con il presidente Usa, Donald Trump, che invita gli iraniani a continuare nelle loro protesta contro il regime e a “prendere il controllo delle istituzioni.

” All’obitorio di Kahrizak, a sud della capitale Teheran, continuano ad arrivare corpi, la maggior parte di persone giovanissime, sotto i 30 anni. Un strage senza precedenti, si temono infatti almeno 12mila morti, questa almeno la cifra sul sito di opposizione Iran International. Secondo invece funzionari governativi citati da NYT, i morti sarebbero circa 3mila, tra cui 150 agenti delle forze dell’ordine.

Orrore in Iran: rastrellamenti nelle piazze

Sono immagini dell’orrore quelle che arrivano dall’Iran, sacchi neri, barelle, parenti che cercano i propri cari. E’ scattata inoltre l’ora dei rastrellamenti. Medici e infermieri parlano di giovani colpiti deliberatamente agli occhi, con la Premio Nobel, Shirin Ebadi che ha raccontato che solamente nella notte di venerdì scorso sono stati eseguito almeno 600 drenaggi oculari all’ospedale Farabi di Teheran e altri 300 all’ospedale Khodadost di Shiraz. Inoltre, pare che all’ospedale Sina alcuni manifestanti sarebbero stati prelevati subito dopo essere stati operati.