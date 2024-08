Nella realtà virtuale di Minecraft è possibile muoversi tra le strade di Ferrara grazie al progetto presentato nella tesi di laurea di Daniele Celestino, 23enne milanese, alla facoltà di Comunicazione dell’Università degli Studi di Ferrara.

Il giovane ragazzo ha lavorato al progetto per circa un anno e ha voluto dimostrare che i videogiochi possono essere utilizzati per incentivare il turismo sponsorizzando i luoghi culturali.

“Collaboro per Minecraft da cinque anni, ma è da quando avevo 14 anni che lo conosco, da giocatore appassionato. Era stata ricreata Firenze, ancora prima della pandemia, grazie a un progetto del Museo Novecento, e mi era sembrata una bellissima idea. Perché non fare qualcosa anche per la città in cui vivo da più di quattro anni? Mi sembrava un bel modo per omaggiare Ferrara e per sponsorizzare il suo patrimonio artistico e culturale, soprattutto tra i più giovani. Ho unito le due cose e ho strutturato di conseguenza la mia tesi”.