Sud: Tajani, 'ha margini di crescita straordinari, non è tutto spaghetti e mandolino'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Il meridione rappresenta una grande opportunità perchè ha margini di crescita straordinari". Così Antonio Tajani concludendo la tre giorni degli Stati generali del Mezzogiorno di Fi.

"Questa tre giorni non è stata solo un grande successo organizzativo, ma è stata un grande successo politico. Qui non si tratta di mettere il sud contro il nord, ma di avere una politica nazionale che faccia star bene tutti i cittadini.

Dobbiamo rovesciare la clessidra perché il centro e il Sud possano ancora fare di più. Lo dicono i dati, c'è una tendenza positiva. Abbiamo il dovere di giocare una partita italiana sul sud, perché se cresce il Sud cresce tutto il Paese. Dobbiamo investire sulle infrastrutture e sul capitale umano. Non possiamo permettere di perdere i migliori giovani calabresi".

E aggiunge: "Dobbiamo smetterla di far pensare che tutti gli amministratori e i sindaci del Sud Italia siano malavitosi perché non è vero. Non è tutto spaghetti e mandolino".