Suicidi in carcere: 5 milioni di euro per la prevenzione

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato che verranno investiti 5 milioni di euro per la prevenzione dei suicidi in carcere. Si tratta di un fenomeno in crescita.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha annunciato l’investimento per la prevenzione dei suicidi in carcere. “Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell’ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l’assegnazione di 5 milioni di euro all’amministrazione penitenziaria per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all’amministrazione” ha dichiarato il ministro.

Suicidi in carcere: “Migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari”

“Più che raddoppiato lo stanziamento annuale di bilancio destinato alle finalità di prevenzione del fenomeno suicidario e di riduzione del disagio dei ristretti, a conferma dell’impegno da parte del governo nella pronta adozione di misure necessarie per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari anche in vista di un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nella prossima legge di bilancio” ha aggiunto il ministro Nordio.