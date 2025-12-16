Superbonus: Enea, a novembre salita a 128,47 miliardi la spesa per lo Stato

Roma, 16 dic – (Adnkronos) – In un mese è salita di oltre mezzo miliardo la spesa a carico dello Stato per il Superbonus: lo certifica il bollettino mensile diffuso dall'Enea che fissa il totale a 128,473 miliardi di euro (contro i 127,92 miliardi di fine ottobre). Salito anche il numero di edifici interessati dal beneficio a 501.766 (+418), mentre il totale degli investimenti (incluse le somme non ammesse a detrazione) è pari a 125,27 miliardi di euro, di cui 123,35 miliardi ammessi alla detrazione.

Gli interventi finora conclusi ammontano a 118,91 miliardi, pari al 96,4% del totale. Due terzi degli interventi ammessi a detrazione (il 68,2%) riguarda i condomini, con un investimento di 84,1 miliardi mentre quelli per le villette sono il 22,7% del totale con 27,96 miliardi mentre le unità immobiliari indipendenti sono il 9,2% con 11,29 miliardi. Ammonta a 1,05 miliardi il totale degli investimenti su immobili storici. L’investimento medio più elevato è quello per i condomini (610.837,10 euro), seguito dagli immobili storici (378.154,65 euro), dalle villette (117.168,36 euro) e dalle unità immobiliari indipendenti (98.242,60 euro).