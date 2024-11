Arriva stasera, venerdì 15 novembre, la Superluna piena, la quarta e ultima del 2024.

L’ultima Superluna dell’anno

Questa sera la luna sarà particolarmente grande e luminosa nel cielo. Questo perché attraverserà il perigeo, ovvero il punto più vicino alla Terra di tutta la sua orbita. La luna si troverà infatti a circa 356mila chilometri dal nostro pianeta, molto più vicina del solito.

Quando e come vederla

La Superluna sarà visibile nel cielo già prima delle 16:30, tuttavia bisognerà attendere la sera per l’effettiva fase di plenilunio, intorno alle 22:30 di stanotte. Ovviamente sarà visibile ovunque a occhio nudo, data la sua particolare grandezza e luminosità. Se possibile però si consiglia di ammirarla utilizzando binocoli o telescopi. Per quello che riguarda i luoghi in cui si vedrà meglio, questi sono zone collinari o rialzate, o comunque aree con il minori inquinamento luminoso possibile.

La luna del castoro

La Superluna di stasera è chiamata Luna Piena del Castoro e il suo nome è legato a una tradizione nativo americana. I nativo americani, infatti, nel mese di novembre erano agevolati nella caccia ai castori che in questo periodo dell’anno vanno in letargo, diventando prede facili. Questi animali venivano cacciati sia per la carne che per le pellicce.