Suviana, Calderone: dobbiamo investire su cultura della sicurezza

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) - "Non sono qui per dire e negare che queste siano tragedie, lo sono veramente". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a Bargi di Camugnano sull'Appennino Bolognese, dopo una visita alla centrale idroelettrica di Suviana e ai soccor...

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) – “Non sono qui per dire e negare che queste siano tragedie, lo sono veramente”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a Bargi di Camugnano sull’Appennino Bolognese, dopo una visita alla centrale idroelettrica di Suviana e ai soccorritori ancora alla ricerca di 4 dispersi dopo il grave incidente avvenuto ieri pomeriggio che è costato la vita a tre operai.

“Se sono qui è per dire che noi dobbiamo farci carico certamente di individuare quelli che sono i giusti interventi, che non sono solo di tipo normativo, che non sono solo dal mio punto di vista legati ad applicare un istituto giuridico o una pena anziché un’altra – ha spiegato Calderone -. Qui invece è un tema molto più ampio che condividevo prima anche con i soccorritori: noi abbiamo bisogno veramente di investire su una cultura della sicurezza che dev’essere una cultura della vita, che deve essere di ognuno di noi, perché avere cura della nostra vita vuol dire avere cura e rispetto anche della vita degli altri e questo è un elemento fondamentale”.

“Le norme ci sono, ne stiamo mettendo in campo di nuove, ne abbiamo varate recentemente – ha proseguito il ministro -, siamo anche consapevoli che ci sono delle situazioni in cui ci sono anche degli utilizzi impropri di alcune tipologie e contratti di lavoro e queste cose devono essere giustamente sanzionate e soprattutto anche individuati gli strumenti per evitare che avvengano nuovamente degli incidenti basati su questo”.