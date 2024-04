Suviana, Calderone:su subappalti abbiamo fatto interventi in Pnrr

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) - "Il tema dei subappalti è un tema importante, noi abbiamo fatto degli interventi nel decreto Pnrr bis proprio per definire e anche circoscrivere le situazioni in cui si utilizzano in modo improprio alcune tipologie di contratti. Non è un caso che abbia...

Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) – “Il tema dei subappalti è un tema importante, noi abbiamo fatto degli interventi nel decreto Pnrr bis proprio per definire e anche circoscrivere le situazioni in cui si utilizzano in modo improprio alcune tipologie di contratti. Non è un caso che abbiamo scelto di reintrodurre il reato penale per la somministrazione illecita di manodopera, vuol dire anche per gli appalti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a Bargi di Camugnano sull’Appennino Bolognese, al termine di una visita alla centrale idroelettrica di Suviana dopo il grave incidente avvenuto ieri pomeriggio che è costato la vita a tre operai.

“Non faccio una valutazione rispetto a questo caso specifico, non sono io l’inquirente ma soprattutto non ho le valutazioni” ha precisato Calderone. “Qui si stava facendo un intervento di manutenzione affidato a persone che avevano la professionalità specifica, perlomeno questo è quello che emerge dalle prime valutazioni” ha concluso.