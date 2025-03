Tragedia in Svezia: valanga travolge 5 sciatori italiani, il bilancio è drammatico

Un gruppo di 5 sciatori italiani è stato sorpreso da una valanga mentre si trovavano a Kårsavagge, nel nord della Svezia, vicino al confine con la Norvegia, dopo essere arrivati in elicottero.

Tragedia in Svezia: valanga travolge 5 sciatori italiani

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 marzo, poco prima delle 16, secondo quanto riportano i media svedesi.

Nella valanga sarebbe stato trascinato via anche l’elicottero con il quale gli escursionisti erano giunti sul posto. Il velivolo si trovava a terra, dove era atterrato, mentre il pilota aveva accompagnato gli sciatori fino in cima e poi era sceso più in basso, aspettando che scendessero. Poco dopo, la valanga è arrivata e ha trascinato via tutto. A riferire queste informazioni è stato Sven Stenvall, amministratore delegato di Kallax flyg, in un’intervista al giornale svedese Expressen.

Secondo quanto riportato dai media svedesi, che fanno riferimento a un comunicato dell’agenzia turistica Niehku Mountain Villa, sette persone, compreso il pilota, sono state coinvolte nell’incidente.

Poco dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti un team medico e soccorritori alpini, ma per due sciatori italiani, di 45 e 50 anni, non c’è stato nulla da fare. Le vittime, trasportate in ospedale, sono decedute nonostante i tentativi di salvataggio. I familiari sono stati informati della tragedia.

Un terzo membro del gruppo sarebbe rimasto ferito, ma le sue condizioni restano ancora sconosciute. Gli altri sarebbero rimasti illesi.

“La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una valanga. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, dichiara l’agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato.

È stata avviata un’indagine preliminare per omicidio colposo e lesioni personali, per chiarire le responsabilità dell’incidente. Ci sarebbero sospettati e una società sotto indagine, ma al momento non risultano arresti.