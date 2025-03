Tragedia in montagna: scialpinista travolto da una valanga nel Bellunese, soc...

Una valanga sopra il Passo Pordoi, nel comune di Livinallongo del Col di Lana, nel Bellunese, ha travolto uno scialpinista. L’allarme è stato lanciato dagli amici dell’uomo, che faceva parte di un gruppo risalito sul versante vicino alla pista Belvedere, poco prima delle 17 di oggi, martedì 18 marzo.

Scialpinista travolto da una valanga nel Bellunese

Dopo aver raggiunto la cima, quando è stato il suo turno di scendere, essendo il penultimo del gruppo, la neve ha ceduto sotto i suoi sci, trascinandolo per alcune centinaia di metri a valle.

I presenti, tra cui gli operatori dell’assistenza piste della Polizia, hanno individuato rapidamente lo scialpinista grazie a un braccio che emergeva dalla neve. In pochi istanti, lo hanno liberato dal cumulo di neve di circa mezzo metro che lo aveva sommerso.

Per garantire che nessun altro fosse coinvolto, l’area della valanga è stata bonificata con il supporto di due unità cinofile, trasportate sul posto dall’elicottero dell’Air Service Center, in collaborazione con il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi.

Scialpinista travolto da una valanga nel Bellunese: le condizioni dello scialpinista

L’equipe medica dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, arrivata rapidamente sul posto, ha valutato le condizioni dello sciatore. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato ferite gravi e, dopo un controllo accurato, ha deciso di non essere trasportato in ospedale.