Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì prossimo, 9 gennaio, sarà presente a Martigny alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana.
