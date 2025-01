Indagini sulla morte dei coniugi Gulisano a Cagliari

Claudio Gulisano accusato di duplice omicidio dopo la morte dei genitori per avvelenamento

Un caso che ha scosso Cagliari

La tragica morte dei coniugi Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, ha gettato un’ombra inquietante sulla comunità di Cagliari. Trovati privi di vita nella loro abitazione il 5 dicembre, le indagini iniziali avevano ipotizzato un avvelenamento, ma la verità si è rivelata ben più complessa. Nella notte, il figlio Claudio Gulisano, 44 anni, è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio volontario, un’accusa che ha lasciato la comunità sotto shock.

Le circostanze dell’arresto

Il fermo di Claudio Gulisano è avvenuto dopo un lungo interrogatorio durato oltre sei ore, condotto dalla pm Rossana Allieri. Le risposte fornite dall’uomo non hanno convinto il magistrato, portando così all’arresto. Claudio, che aveva inizialmente allertato le autorità dopo aver trovato i genitori senza vita, ora si trova in carcere a Uta, mentre le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti sulla vita familiare dei Gulisano.

Le indagini e le ipotesi sul decesso

Le prime analisi hanno confermato che i coniugi sono morti per avvelenamento, ma la sostanza utilizzata rimane sconosciuta in attesa dei risultati degli esami condotti dal medico legale. Gli alimenti e i resti di cibo sequestrati dai carabinieri del Ris non hanno fornito risposte certe, alimentando ulteriormente il mistero. Inizialmente, si era ipotizzato un avvelenamento da funghi, ma questa teoria è stata rapidamente scartata. Le indagini si sono intensificate, con i militari del Ris che hanno setacciato la casa dei coniugi, mentre altri agenti ricostruivano la vita dei due anziani e dei loro figli.

Un dramma familiare

La situazione ha messo in luce un dramma familiare che ha colpito non solo i Gulisano, ma anche l’intera comunità. La morte di due persone anziane, apparentemente senza motivi, ha suscitato domande e preoccupazioni tra i vicini e gli amici. La figura di Claudio, che inizialmente sembrava un figlio premuroso, ora è avvolta da un velo di sospetto e tristezza. Le indagini proseguono, e la comunità attende con ansia ulteriori sviluppi in un caso che ha già scosso profondamente Cagliari.