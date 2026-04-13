Tajani a Beirut: sostegno italiano per il dialogo tra Libano e Israele

Tajani è atterrato a Beirut per sostenere la ripresa dei colloqui tra Libano e Israele, incontrare le autorità locali e ribadire il supporto italiano sul piano militare, umanitario e istituzionale

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato a Beirut con l’obiettivo dichiarato di contribuire a una ripresa positiva del negoziato tra Libano e Israele. La visita, avvenuta il 13 aprile, si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per ottenere un cessate il fuoco e per prevenire un’escalation regionale. Tajani ha sottolineato la necessità di tutelare l’incolumità della popolazione civile e dei militari italiani impegnati in UNIFIL, richiamando l’attenzione sul ruolo della diplomazia bilaterale e multilaterale per trasformare la tensione in negoziato.

Incontri istituzionali e contatti diretti

Nel programma ufficiale sono previsti colloqui con il presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun, e con il ministro degli Affari Esteri, Youssef Rajji. Durante questi incontri Tajani ha ribadito la solidarietà italiana per gli attacchi subiti dal Libano e l’impegno a evitare una nuova escalation. Il ministro ha inoltre richiamato l’importanza di sostenere il governo libanese nel percorso di riforme strutturali, che comprende il rafforzamento della governance e dello stato di diritto, elementi considerati fondamentali per la stabilità interna e regionale.

Sostegno alla missione e ai contingenti

Una parte significativa della visita è stata dedicata al rapporto con le forze italiane presenti sul territorio: Tajani ha incontrato il contingente impegnato nella MIBIL e nel Comitato tecnico-militare MTC4L, oltre a collegarsi in videoconferenza con la base UNIFIL di Shamaa. L’Italia conferma così il proprio ruolo di primo piano nel supporto alle Forze Armate libanesi (LAF) e alle Forze di Sicurezza Interne (ISF) attraverso programmi di addestramento e formazione, fondamentali per promuovere stabilità e ridurre l’influenza delle milizie armate.

Aiuti umanitari e programmi di ricostruzione

Sul fronte umanitario Tajani ha affrontato la gestione del pacchetto di emergenza da 10 milioni di euro già stanziato e la distribuzione delle oltre 40 tonnellate di beni di prima necessità provenienti dalla base di Brindisi. L’Italia intende coordinare interventi anche nel settore agricolo e delle infrastrutture, in collaborazione con il Polo ONU di Roma, per sostenere la ripresa economica e limitare gli impatti sulla sicurezza alimentare causati dalle tensioni regionali.

Progetti a lungo termine

Oltre agli aiuti immediati, il governo italiano ha manifestato la volontà di accompagnare il Libano anche oltre l’attuale mandato di missione, con iniziative volte al rafforzamento delle istituzioni e alla ricostruzione. Il supporto prevede misure di capacity building per le forze di sicurezza, programmi di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione e progetti agricoli per mitigare la crisi dei fertilizzanti e le conseguenze economiche indirette dei conflitti nel Mediterraneo e oltre.

Contesto regionale e negoziati paralleli

Tajani ha ribadito la centralità del dialogo diretto tra Libano e Israele come elemento chiave per una pace duratura, sottolineando al contempo l’importanza di negoziati paralleli a livello regionale, inclusi gli sforzi per facilitare un confronto tra Stati Uniti e Iran. Il ministro ha inoltre auspicato la ripresa dei colloqui di Islamabad e ha espresso preoccupazione per il potenziale sviluppo di un programma nucleare iraniano, richiamando la necessità di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz per la stabilità energetica globale.

Prospettive diplomatiche

Nel delineare la strategia italiana Tajani ha proposto di intensificare il coordinamento multilaterale, inclusa l’idea di un incontro esteso tra Ministri degli Esteri dei Paesi del Mediterraneo e quelli del Nord Africa e Medio Oriente, già discussa nel contesto dei lavori MED9. L’obiettivo è creare un canale di confronto più ampio che faciliti soluzioni politiche e programmi di supporto congiunti, mettendo insieme voci regionali e partner internazionali per accompagnare il Libano fuori dalla crisi.